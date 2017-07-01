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01 Temmuz 2017 13:00

Çanakkale’de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Çanakkale’de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramının 91’incı yıldönümü, törenle kutlandı.

Çanakkale’de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

01 Temmuz 2017 13:00


1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı. Kutlama programı Çanakkale Liman Başkanı Ramazan Yılmaz’ın Cumhuriyet Meydanı Atatürk anıtına çelenk sunma töreni ile başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Çanakkale Liman Başkanı Ramazan Yılmaz, “Türkiye kıyılarında, limanlarında kara sularında deniz taşımacılığı ve ticaretine dair Kabotaj Kanunu, 19 Nisan 1926 tarihinde TBMM’den geçerek kabul edilmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girişi ise, 1 Temmuz 1926 tarihidir, yani 91 yıl önce bugün yürürlüğe girmiştir. 1 Temmuz 1926 günü yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk denizlerinde 391 yıldan beri devam eden kapitülasyonlar sona erdirilmiştir. Bu tarihten sonra yurdumuzda deniz taşımacılığı yalnızca Türk bayraklı gemiler ve Türk vatandaşları tarafından yapılmaya başlanmıştır” dedi.


Konuşmaların ardından buradaki tören sona erdi. Ardından Çanakkale Boğazı’ndaki törene geçildi. Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Gökhan Göktaş, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Ramazan Etik ve protokol mensupları Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ’TCSG 23’ isimli bota binerek deniz şehitleri adına, denize çelenk bıraktı. Çelenk bırakma töreni esnasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait römorkörler de havaya su sıkarak gösteri yaptı.




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