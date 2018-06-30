Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 12:10

Çanakkale’de domates güvesi zararlısına karşı biyoteknik mücadele toplantıları devam ediyor

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta ve Yalova köylerinde domates güvesi ile biyoteknik mücadele toplantısı düzenlendi.

Çanakkale’de domates güvesi zararlısına karşı biyoteknik mücadele toplantıları devam ediyor

30 Haziran 2018 12:10


Toplantıya, Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Halil İbrahim Büyükgaga, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Başak Egesel, Eceabat İlçe Tarım Müdürü Yücel Tokgöz, teknik personel ve üreticiler katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Erdem Karadağ, “Son yıllarda domates yetiştiriciliğinde özellikle domates güvesinden (tuta absoluta) kaynaklanan zararlar, çiftçileri domates yetiştiriciliğinden uzaklaştırmış ve üretim alanını düşürmüştür. Domates güvesi ile sadece kimyasal mücadele yeterli olmamakla birlikte, aşırı ilaçlama insan sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Biz de İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak 2017 yılında batak ovasında biyoteknik mücadele projesi yaptık ve bölgede domates yetiştiren tüm çiftçilerin biyoteknik mücadele yapmasını sağlayarak, yılda 10 ilaçlamaya kadar daha az kimyasal kullanılmasını sağladık. 2018 yılında Eceabat Büyükanafarta ve Yalova köylerini de bu projeye dâhil ederek, bölge çiftçisinin daha az ilaçlamayla daha verimli ve sağlıklı domates yetiştirerek emeğini karşılığını madden ve manen almasını amaçlıyoruz” dedi.


Ardından domates güvesi ile ilgili teknik bilgileri vermek üzere sunum yapan Ziraat Mühendisi Berrin Alaca, domates güvesini ve zararlarını anlattıktan sonra, proje kapsamındaki tüm üreticilerin dekara en az 4 adet biyoteknik mücadele tuzağı koymalarını, Müdürlüğümüz tarafından verilen ilaçlama ilanına göre birlikte ilaçlama yapmalarını, tarla ekonomik ömrünü bitirdiğinde tarlanın derin sürülerek, artıkların toprağa karıştırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca Alaca, domates güvesi ile biyoteknik mücadele yapan çiftçilere bakanlığımızın dekara 45 TL desteği olduğunu belirtti.


Toplantı tüm domates üreticilerine 2 şer adet tuzak dağıtımı yapılarak sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç