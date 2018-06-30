Toplantıya, Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Halil İbrahim Büyükgaga, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Başak Egesel, Eceabat İlçe Tarım Müdürü Yücel Tokgöz, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Erdem Karadağ, “Son yıllarda domates yetiştiriciliğinde özellikle domates güvesinden (tuta absoluta) kaynaklanan zararlar, çiftçileri domates yetiştiriciliğinden uzaklaştırmış ve üretim alanını düşürmüştür. Domates güvesi ile sadece kimyasal mücadele yeterli olmamakla birlikte, aşırı ilaçlama insan sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Biz de İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak 2017 yılında batak ovasında biyoteknik mücadele projesi yaptık ve bölgede domates yetiştiren tüm çiftçilerin biyoteknik mücadele yapmasını sağlayarak, yılda 10 ilaçlamaya kadar daha az kimyasal kullanılmasını sağladık. 2018 yılında Eceabat Büyükanafarta ve Yalova köylerini de bu projeye dâhil ederek, bölge çiftçisinin daha az ilaçlamayla daha verimli ve sağlıklı domates yetiştirerek emeğini karşılığını madden ve manen almasını amaçlıyoruz” dedi.

Ardından domates güvesi ile ilgili teknik bilgileri vermek üzere sunum yapan Ziraat Mühendisi Berrin Alaca, domates güvesini ve zararlarını anlattıktan sonra, proje kapsamındaki tüm üreticilerin dekara en az 4 adet biyoteknik mücadele tuzağı koymalarını, Müdürlüğümüz tarafından verilen ilaçlama ilanına göre birlikte ilaçlama yapmalarını, tarla ekonomik ömrünü bitirdiğinde tarlanın derin sürülerek, artıkların toprağa karıştırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca Alaca, domates güvesi ile biyoteknik mücadele yapan çiftçilere bakanlığımızın dekara 45 TL desteği olduğunu belirtti.

Toplantı tüm domates üreticilerine 2 şer adet tuzak dağıtımı yapılarak sona erdi.