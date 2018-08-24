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24 Ağustos 2018 14:56

Çanakkale’de dönüş yoğunluğu: 5 kilometrelik kuyruk oluştu

Çanakkale’de 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek yola çıkan tatilcilerin dönüşü devam ediyor.

Çanakkale’de dönüş yoğunluğu: 5 kilometrelik kuyruk oluştu

24 Ağustos 2018 14:56

Tatilin son günü trafikte yoğunluğa takılmak istemeyerek yola koyulan tatilciler, feribot iskelesinde 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.


9 günlük Kurban Bayramı izninde Ege sahilleri ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, dönüşe geçti. Çanakkale’de, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendiren vatandaşların oluşturduğu araç kuyrukları devam ediyor. Tatilciler, feribot iskelesinde 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.


Çanakkale Boğazı ve adalar arasında ulaşımı sağlayan Gestaş firması, Çanakkale’den Eceabat ve Kilitbahir hattında toplam 7, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında 2 olmak üzere toplam 16 feribot ile saatsiz sefer yapıyor.




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