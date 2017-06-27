Çanakkale’de dönüş yoğunluğu

Ramazan Bayramı arifesinde İstanbul ve Trakya’daki kentlerden tatilini geçirmek için yola çıkarak Çanakkale Boğazını kullanan vatandaşlar bayramın son günüyle birlikte Ege sahilleri ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamladı. Tatilciler, öğle saatlerinden itibaren 1 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşturdu.

Bu sabah erken davrananlar Çanakkale’den Eceabat ve Kilitbahir’e, Lapseki’den ise Gelibolu’ya, hiç sıra beklemeden geçti. Ancak saatler ilerledikçe dönüşe geçen tatilcilerin sayısı arttı. Bu da Çanakkale feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu. Dönüşe başlayan tatilciler Çanakkale feribot iskelesinde yeniden 1 kilometrelik araç oluşturdu.

Eceabat ve Kilitbahir köyüne sefer yapılan feribot iskelesinin araç depolama alanı doldu. Feribot kuyruğu çift sıra şeklinde Demircioğlu Caddesi’nden Belediye kavşağına kadar araç kuyruğu oluştu.

Boğazda deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Çanakkale’den Eceabat ve Kilitbahir’e 4’er olmak üzere toplam 8 feribot ile saatsiz olarak sefer yapıp, araç kuyruğunu eritmeye çalışıyor. Trafik ekipleri İzmir yönünden Çanakkale istikametine yoğun bir trafiğini bulunduğunu belirtti.

Dönüş yoğunluğu Gelibolu’ya geçişlerin yapıldığı Lapseki feribot iskelesinde de yaşanıyor. Bu hattı Bursa istikametinden gelen tatilciler kullanırken, trafik ekipleri Bursa istikametinden Çanakkale istikametine de trafiğin hareketli olduğunu belirtiyor.

Gestaş firması, Lapseki’den Gelibolu’ya da 4 feribot ile saatsiz sefer yapıyor. Lapseki’ye bağlı Çardak beldesinde ise özel şirkete ait feribotlar saatsiz çalışıyor ve tatilcileri Gelibolu’ya taşıyor.