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23 Ağustos 2018 15:28

Çanakkale’de dönüş yoğunluğu

Çanakkale’de 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek yola çıkan tatilcilerin dönüşü erken başladı.

Çanakkale’de dönüş yoğunluğu

23 Ağustos 2018 15:28

Tatilin son günü trafikte yoğunluğa takılmak istemeyen tatilciler yola erken koyuldu. Tatilciler, feribot iskelesinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.


Çanakkale’de, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde tatilciler yollara düştü. Tatilcilerin, feribot iskelesinde dönüş yoğunluğu başladı. 9 günlük Kurban Bayramı izninde Ege sahilleri ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, tatilin son günü yoğunluğa takılmamak için Çanakkale Feribot İskelesi’nden dönüş yoluna geçti. Tatilciler, feribot iskelesinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.


Çanakkale Boğazı ve adalar arasında ulaşımı sağlayan Gestaş firması, Çanakkale’den Eceabat ve Kilitbahir hattında toplam 7, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında 2 olmak üzere toplam 16 feribot ile saatsiz sefer yapıyor.




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