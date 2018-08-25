Çanakkale’de dönüş yoğunluğu sürüyor

Yola koyulan tatilciler, feribot iskelesinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

9 günlük Kurban Bayramı izninde Ege sahilleri ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, dönüşe geçti. Çanakkale’de, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendiren vatandaşların oluşturduğu araç kuyrukları devam ediyor. Tatilciler, feribot iskelesinde 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Çanakkale Boğazı ve adalar arasında ulaşımı sağlayan Gestaş firması, Çanakkale’den Eceabat ve Kilitbahir hattında toplam 7, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında 2 olmak üzere toplam 16 feribot ile saatsiz sefer yapıyor.

Öte yandan, Kurban Bayramı tatili boyunca, Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Çanakkale Boğazında 16 feribot ile hizmet vermeye devam ediliyor.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. yetkilileri, Çanakkale’deki feribot iskelelerinden 18 Ağustos Cumartesi gününden bugüne kadar bir hafta içinde 122 bin aracın geçiş yaptığı belirtildi.