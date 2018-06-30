Çanakkale’de eğitim-öğretim çalışmaları değerlendirildi

Çanakkale’de yapılan toplantıyla okul güvenliği ile ilgili alınacak tedbirler ve okulların genel başarı durumları ele alındı. Okul servis araçlarının denetim ve izleme çalışmalarının üzerinde durulduğu toplantıda, bağımlılıkla mücadele, beslenme dostu okul, eko okullar ve beyaz bayrak projeleri görüşüldü.

2018 TROYA Yılı çalışmaları kapsamında yapılan faaliyet ve çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Okullarda yürütülen kültürel ve sportif faaliyetler görüşüldü.

Okul müdürlerinin talep ve görüşlerini dile getirdiği toplantıda Vali Orhan Tavlı okullardaki başarı seviyesinin daha da yükseltilmesi, öğrenciler tarafından Tarihi Alandaki Şehitliklerin ziyareti, Troya Antik kenti gibi antik kentlerin ve Müzelerin gezilmesi gibi konularda çalışmalar yapılması talimatı verdi.