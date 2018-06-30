Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 12:29

Çanakkale’de eğitim-öğretim çalışmaları değerlendirildi

Çanakkale’de okul güvenliği ile ilgili alınacak tedbirler ve okulların genel başarı durumları ele alındı.

Çanakkale’de eğitim-öğretim çalışmaları değerlendirildi

30 Haziran 2018 12:29


Çanakkale’de yapılan toplantıyla okul güvenliği ile ilgili alınacak tedbirler ve okulların genel başarı durumları ele alındı. Okul servis araçlarının denetim ve izleme çalışmalarının üzerinde durulduğu toplantıda, bağımlılıkla mücadele, beslenme dostu okul, eko okullar ve beyaz bayrak projeleri görüşüldü.


2018 TROYA Yılı çalışmaları kapsamında yapılan faaliyet ve çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Okullarda yürütülen kültürel ve sportif faaliyetler görüşüldü.


Okul müdürlerinin talep ve görüşlerini dile getirdiği toplantıda Vali Orhan Tavlı okullardaki başarı seviyesinin daha da yükseltilmesi, öğrenciler tarafından Tarihi Alandaki Şehitliklerin ziyareti, Troya Antik kenti gibi antik kentlerin ve Müzelerin gezilmesi gibi konularda çalışmalar yapılması talimatı verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç