Çanakkale'de elektrik kesintisi

Ş. (TEİAŞ) tarafından Çanakkale Merkez, Lapseki, Ezine, Çan ve Biga ilçelerinde arıza çalışmaları kapsamında 21 Ekim Pazar günü 06.00 ila 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Ş. (TEİAŞ) tarafından Çanakkale merkez, Lapseki, Ezine, Çan ve Biga ilçelerinde arıza çalışmaları kapsamında 21 Ekim Pazar günü 06.00 ila 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Yapılan duyuruda elektrik kesintisinin Çanakkale il merkezi ve bağlı köylerin tamamı, Kepez beldesi, Lapseki ilçe merkezi, Çardak ve Umurbey Beldeleri ve merkeze bağlı köylerin tamamı, Ezine ilçesi Yeniköy, Çan ilçesi Dondurma ve Kilimli köyleri, Biga ilçesi Ahmetler, Ramazanlar ve Paşaçayı köylerini kapsayacağı bildirildi.