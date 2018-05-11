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11 Mayıs 2018 18:20

Çanakkale’de engelli gençler asker oldu

Çanakkale’de Çimenlik Kalesi’nde düzenlenen törenle 36 engelli genç, bir günlük asker oldu.

Çanakkale’de engelli gençler asker oldu

11 Mayıs 2018 18:20

Engelli askerler silaha ve Türk bayrağına el basarak yemin etti.


Çanakkale’de 36 engelli genç, ‘Engelliler Haftası’ etkinlikleri kapsamında askeri üniforma giyerek bir günlüğüne temsili askerlik yaptı. Askerler, vatan için yemin ederken, aileleri duygu dolu dakikalar yaşadı. Törende konuşan Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, “Temsili askerlik uygulaması, yüce Türk milletinin vatanına ve cumhuriyetine beslediği büyük sevginin bir göstergesidir. Engelli evlatlarımızın askerlik vazifelerini yerine getirmeleri yönü ile de dünyadaki ilk ve tek örnektir. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri’nin garnizon komutanlıklarında yani memleketimizin dört bir köşesinde, benzer program dahilinde askerlik çağındaki gönüllü engelli kardeşlerimizin askerlik vazifelerini yerine getirdiklerini görmekteyiz” dedi.


Konuşmaların ardından 36 engelli gence terhis belgeleri ve hediyeleri verildi. Törene; Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, askeri personelin yanı sıra engelli askerlerin aileleri katıldı.




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