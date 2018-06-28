Çanakkale’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Çan-Çanakkale karayolunun Etili köyü sapağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Çan’dan Bayramiç ilçe istikametine gitmekte olan Tunay Türükmen yönetimindeki 34 AB 5620 plakalı araç ile Çanakkale’den Çan ilçe istikametine gitmekte olan Süleyman Durmaz yönetimindeki 17 FK 980 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 17 FK 980 plakalı araç takla atarak tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü Süleyman Durmaz ağır şekilde yaralanırken, eşi Kaniye Durmaz ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu araçta sıkıştığı yerden çıkarılan Süleyman Durmaz, Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.