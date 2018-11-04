Çanakkale'de feci kaza: 2 ölü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çınardere köyü yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Biga'dan Çanakkale istikametine gitmekte olan Adem İbiş (55) kontrolündeki 17 LY 929 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Semih Erdem (28) idaresindeki hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon otomobili 100 metre sürükledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede otomobil sürücüsü Adem İbiş ile yanında yolcu olarak bulunan Ayhan Topal'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin cesedi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada ölenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Hafriyat kamyonun şoförü kaza sonrasında gözaltına alındı. Hurdaya dönen otomobil kepçe yardımıyla römorka yüklendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.