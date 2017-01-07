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07 Ocak 2017 15:13

Çanakkale’de feribot seferlerine kar ve fırtına engeli

Çanakkale’de feribot seferlerine kar ve fırtına engeli

07 Ocak 2017 15:13

Çanakkale’de, kar yağışı ve Ege Denizi’nde etkili olan poyraz nedeniyle ada seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamaya göre, bölgedeki kar yağışı ve poyraz fırtınası nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan Gökçeada’dan saat 07.00 ve 17.00, Kabatepe’den saat 09.00 ve 19.00, Bozcaada’dan saat 07.15, 10.00, 14.00 ve 22.00; Geyikli’den saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 23.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi. Öte yandan Gökçeada’dan saat 13.00 seferi yapılacak. Kabatepe’den saat 15.00 seferi saat 17.00’de yapılacak. Bozcaada’dan saat 15.00, Geyikli’den saat 17.00 seferleri yapılacağı belirtildi.
Diğer yandan, Çanakkale-Kilitbahir seferleri iptal olurken, Çanakkale-Eceabat hattında olumsuz hava şartları ve karayollarının kardan dolayı kapalı olması sebebiyle seferler iki saatte bir olmak üzere Çanakkale’den tek saatlerde 09.00, 11.00, 13.00, Eceabat’tan çift saatlerde 10.00, 12.00 ve 14.00’de yapılıyor. Lapseki-Gelibolu hattında da olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle karayolu ulaşımının aksamasından dolayı seferler karşılıklı olarak iki saatte bir yapılıyor.



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