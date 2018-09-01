Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 23:14

Çanakkale’de feribot yoğunluğu

Çanakkale’de, yaz tatilini Ege Denizi sahillerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda Çanakkale feribot iskelesinde yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.

Çanakkale’de feribot yoğunluğu

01 Eylül 2018 23:14


Ege Denizi sahillerinde tatilini geçiren vatandaşlar, 17 Eylül 2018 tarihinde başlayacak eğitim öğretim yılı için dönüşe geçti. Çanakkale’den Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne feribot ile geçiş yapmak isteyen tatilciler, yoğunluk oluşturdu.


Çanakkale’de feribot iskelesinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu meydana geldi. Zaman zaman vatandaşlar, kuyrukta bir saatten fazla bekledi.


Oluşan yoğunluk nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında seferler doldur boşalt sistemiyle çalışıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç