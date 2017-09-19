Çanakkale’de Gaziler Günü kutlaması

Çanakkale’de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk anıtına çelenk sunma töreni gerçekleşti. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Muzaffer Öngen, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Metin Çelebi, Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Necdet Erdinç, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale Valiliği, Çanakkale Boğaz Komutanlığı, Çanakkale Belediye Başkanlığı ve Çanakkale Muharip Gaziler Derneği Şubesi çelenkleri sunuldu. Ardından Atatürk İlk Öğretim Okulu Öğrencisi Ekrem Berber ile Gazi Orta Okulu öğrencisi Esra Seçil, Gaziler Günüyle alakalı şiir okudu. Tören, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyelerinin, gazilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.