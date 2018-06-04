Çanakkale’de Gençlik Merkezi açıldı

Çanakkale’de Barbaros Mahallesi’nde Gençlik Merkezi’nin açılış töreni gerçekleşti. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp ve davetliler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende dua yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından davetliler sportif ve kültürel aktivitelerin yapılacağı Çanakkale Gençlik Merkezini gezdi. Hizmete giren Gençlik Merkezi’nde futbol ve basketbol sahası, tenis kortunun yanı sıra yaklaşık bin kişilik konferans salonu ile masa tenisi ile bulunuyor.