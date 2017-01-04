Çanakkale’de göz ve KBB ameliyatları için yeni cihazlar alındı

Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Biga, Gelibolu ve Ezine Devlet Hastanelerinde kullanılmak üzere üst düzey son teknoloji ameliyat mikroskopları alındı.

Yeni alınan cihazlarla ilgili açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Uzm. Dr. Kerim Yeşildağ, " Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerimizden Biga ve Gelibolu Devlet Hastaneleri için Göz ve Ezine Devlet Hastanesinde Kulak Burun Boğaz ameliyatlarında kullanılmak üzere alınan toplam 3 adet üst düzey son teknoloji ameliyat mikroskopları sağlık tesislerimiz de faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Özellikle mikro cerrahi işlemlerinde kullanılması büyük avantaj getirecek olan ve çok daha fazla detayı görme imkanı sağlayan bu mikroskoplar, gün ışığı aydınlığına sahip, 720 p HD görüntü kalitesinde, 3 mega piksel fotoğraf 100000 lux@250 mm özelliklerinde olup ışık kaynağı dar ve derin kaviteler için çift ışık yayılımı sağlamaktadırlar. Ayrıca, geniş bir çalışma alanı görüntüsüne sahip mikroskoplarımızla; Ezine Devlet Hastanemizde Ventilasyon tüp uygulaması, kulak zarı perforasyonu onarımı (timpanoplasti) ile ani kulak çınlaması, baş dönmesi ve işitme kaybı gelişen hastalara intratimpanik steroid enjeksiyonu uygulamaları gerçekleştirilebilmektedir. Biga ve Gelibolu Devlet Hastanelerimizde ise artık katarakt ameliyatları günümüz teknolojisine uygun şekilde dikişsiz olarak yapılabilmekte ve ameliyat sırasında göze yerleştirilen suni göz içi merceği ile görme yetkisine tekrar kavuşulabilmektedir. Ameliyat sonrası kısa sürede taburcu olunarak hasta takiplerinin kliniklerde yapılması mümkün olacağından, şehir merkezine veya çevre illere sevkin de en az seviyeye getirilmesi sağlanmış olacaktır. Sağlık Tesislerimize alınan ameliyat mikroskoplarının Çanakkale halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.