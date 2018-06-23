Çanakkale’de Halk Bahçesi’nde erkek cesedi bulundu

Bugün saat 16.30 civarında Kayserili Ahmetpaşa Caddesi bölgesinde gezen vatandaşlar Halk Bahçesi’nde bir oturma bankı içinde yerde yatan bir kişiyi görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ile sağlık ekipleri kişinin öldüğünü tespit etti. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından ölenin 49 yaşındaki Hasan İş isimli vatandaşın olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin sonrasında Hasan İş’in cesedi Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.