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05 Haziran 2018 11:27

Çanakkale’de hasat sezonuyla birlikte biçerdöver tarla kontrollerine başlandı

Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2018 yılı hasat kayıpların azaltılması ve kontrollü biçim yaptırılması amacıyla teknik personellerine yönelik ‘Biçerdöver Kontrolörleri Hizmet İçi Eğitimi’ ile ‘Tarımda İş Güvenliği’ düzenledi.

Çanakkale’de hasat sezonuyla birlikte biçerdöver tarla kontrollerine başlandı

05 Haziran 2018 11:27


Çanakkale’de biçerdöver tarla kontrollerinde görev alacak olan 75 kontrolöre İl Müdürlüğü toplantı salonunda 2Biçerdöver Tarla Kontrollerinde Dane Kaybı’ konulu eğitim verildi. Düzenlenen eğitimde ÇOMÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gıyasettin Çiçek, dane kaybı ölçüm metotlarının yanı sıra biçerdöverle hasatta dane kaybının en çok görüldüğü noktalar ile kayıpların önlenmesinde alınacak önlemler hakkında bilgiler verdi.


Düzenlenen eğitim sonrası arazide dane kaybının önlenmesine yönelik çalışacak kontrolörlere Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Başak Egesel, "Çok riskli bir yıl geçirmekteyiz. Hastalık ve zararlılarla olan mücadelemizde üreticilerimizin emek vererek ürettiği ürünleri korumak için çalıştık. Gerek üreticilerimizin gerekse bizlerin emeklerimiz sonucu hasat olgunluğuna gelen ürünlerde dane kaybının mümkün olduğunca olmaması yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.


Daha sonra müdürlük bünyesinde çalışan teknik personele yönelik ‘Tarımda İş Güvenliği’ konulu seminer düzenlendi. Seminerde ÇOMÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sarp Korkut Sümer iş güvenliğiyle ilgili genel bilgilendirmenin yanında tarımda iş güvenliğinin yasal mevzuatları hakkında da detaylı bilgilendirmede bulundu.




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