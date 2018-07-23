Çanakkale’de havalimanı kullanımı arttı

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Haziran ayı havalimanı istatistiklerine göre, Haziran ayında Çanakkale Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72 artışla 14 bin 648, dış hat yolcu trafiği 321, toplamda ise yüzde 75 artışla 14 bin 969 oldu.

2018 yılı Haziran ayında Çanakkale Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 529 oldu. Dış hatlar uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 200 artışla 9 olmak üzere, toplam uçak trafiği 538’e ulaştı.

2018 yılının Haziran ayında Çanakkale Havalimanı’nda yük (kargo + posta + bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 58 artışla 105 ton olarak gerçekleşti.

6 aylık değerlendirmelere göre ise, Çanakkale Havalimanı’nda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artışla 148 bin 735 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 22 artışla 2 bin 891’e, yük (kargo + posta + bagaj) trafiği ise yüzde 8 artışla 659 tona ulaştı.