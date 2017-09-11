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11 Eylül 2017 12:27

Çanakkale’de havayolu seyahatleri arttı

Çanakkale Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 arttı.

Çanakkale’de havayolu seyahatleri arttı

11 Eylül 2017 12:27


Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan havalimanı istatistiklerine göre, ağustos ayında Çanakkale Havalimanı’nda iç hat yolcu 10 bin 680, dış hat yolcu trafiği 5 bin 28, toplamda ise yüzde 38 artışla 15 bin 708 oldu.


Ağustos ayında Çanakkale Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 artışla 766 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 31 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 37 artışla 797’ye ulaştı. 2017 yılı Ağustos ayında Çanakkale Havalimanı yük trafiği ise toplam yüzde 37 artışla 120 ton olarak gerçekleşti.


Çanakkale Havalimanı’ndan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 121.591 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 3 artışla 4.065’e, yük trafiği ise yüzde 17 artışla 702 tona ulaştı.




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