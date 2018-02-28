Çanakkale’de hırsızlar okulu soydu

Edinilen bilgiye göre, Safiye Hüseyin Elbi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giren iki hırsız, okulda bulunan 3 adet klima, ekipmanları ile birlikte 70 adet musluk ve diğer okula ait malzemeleri çaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okula giren zanlılardan E.Ö.’nün kimliğini belirledi. Zanlı, 17 KF 365 plakalı otomobile yüklediği malzemelerle birlikte yakalandı.

Safiye Hüseyin Elbi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin boşaltıldığı ve öğrencilerin Ekim ayından bu yana Halk Eğitim Merkezinde eğitim-öğretime devam ettiği öğrenildi.