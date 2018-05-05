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05 Mayıs 2018 14:06

Çanakkale’de iş kazası: 1 yaralı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.

Çanakkale’de iş kazası: 1 yaralı

05 Mayıs 2018 14:06

Üzerine çatı kaplama saçı devrilen Selahattin Öztürk, hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre; 17 ZB 069 plakalı kamyonla Bayramiç Belediyesi Hali yakınındaki bir işyerine inşaat malzemesi getiren Selahattin Öztürk (61), kamyonda bulunan çatı kaplama saçlarının indirilmesinde forklift operatörüne yardımcı olmaya çalıştı. Bu esnada kamyon sürücüsü Öztürk, forkliftin üzerinden kayan saçlar ile kamyonun kasasının kapağı arasına sıkıştı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağırıldı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Bayramiç Devlet Hastanesi’ne götürüldü.


Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.




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