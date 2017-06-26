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26 Haziran 2017 14:34

Çanakkale’de Kabotaj Bayramı kutlanmaya başladı

Çanakkale’de, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı dolayısıyla Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Belediyesi’nin yanı sıra çeşitli kurum, kuruluş ve özel şirketlerin desteğiyle, Kordonboyu ve Yat Limanı’nda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Çanakkale’de Kabotaj Bayramı kutlanmaya başladı

26 Haziran 2017 14:34


Sabah saat 10.00’da Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ÇTSO) ’Deniz Güncesinde Güzeller’ sergisinin açılışı ile başlayan etkinlik, daha sonra Yat Limanı önünde İÇDAŞ Yelken Kulübü sporcuları tarafından yelken gösterileriyle devam etti. Kordon’da süren etkinliklere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert, Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Bilge Şimşek, Çanakkale Liman Başkanı Ramazan Yılmaz ve daire müdürleri katıldı.


1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nın önemini vurgulayan Ahmet Selçuk Sert, “Bu 1 Temmuz’u içinde barındıran haftayı Denizcilik Haftası olarak tüm yurtta 71 Liman Başkanlığımızla 91’inci yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz. Bu sadece bağımsızlığımız açısından değil, denizlerimizdeki hükümranlık haklarımızın perçinlenmesi açısından değil, aynı zamanda denizciliğin gelişmesi için de bir dönüm noktası olmuştur” diye konuştu.


Ardından etkinliğe destek veren kurumlara Liman Başkanlığı tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Daha sonra 1000 ve 3000 metrede Türkiye Kabotaj Kupası Açık Su Yüzme Yarışması düzenlendi. Yarışmanın ardından dereceye girenlere kupaları ile anı madalyaları verildi.


Kutlamalar gün boyu çeşitli etkinliklerle devam edecek.




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