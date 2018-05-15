Çanakkale’de kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü

Edinilen bilgiye göre yasa dışı yollarla Yunanistan Midilli’ye geçmeye çalışan 19 Afgan ile 1 İran uyruklu olmak üzere 20 kaçak kaçak göçmeni taşıyan 5 metrelik fiber teknenin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale Köyü açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle batması sonucu 7 kaçak göçmen boğularak can verdi. Hayatını kaybeden 2’si çocuk 7 kişinin cesedi bölgede bulunan sahil güvenlik ekipleri ve balıkçılar tarafından Babakale Limanı’na getirildi. Cesetler cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.