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15 Mayıs 2018 03:26

Çanakkale’de kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü

Çanakkale’de 20 kaçak göçmeni taşıyan fiber teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale’de kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü

15 Mayıs 2018 03:26


Edinilen bilgiye göre yasa dışı yollarla Yunanistan Midilli’ye geçmeye çalışan 19 Afgan ile 1 İran uyruklu olmak üzere 20 kaçak kaçak göçmeni taşıyan 5 metrelik fiber teknenin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale Köyü açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle batması sonucu 7 kaçak göçmen boğularak can verdi. Hayatını kaybeden 2’si çocuk 7 kişinin cesedi bölgede bulunan sahil güvenlik ekipleri ve balıkçılar tarafından Babakale Limanı’na getirildi. Cesetler cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.




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