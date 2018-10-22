Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

Çanakkale'de 2 bin 375 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda Ezine ilçesine bağlı Mecidiye Köyünde H.A isimli şahsın ev ve eklentilerinde kaçak içki imal edildiği tespit edildi. Bunun üzerine Ezine Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden yapılan aramada, 1 adet rakı damıtma aparatı olmak üzere toplam 2 bin 375 litre şarap, 120 adet 1 litre pet şişe, 3 adet 5 litre pet şişe, 2 adet 10 litre pet şişe, 1 adet 20 litre pet şişe, 2 adet 200 litre plastik bidon, 2 adet 900 litre plastik kalon, 67 adet 1 litre plastik şişe ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına, şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Adli tahkikata devam ediliyor.