Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 3 bin 500 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 3 Kasım Cumartesi günü Bozcaada ilçesi Alaybey Mahallesinde bir bahçede izinsiz şarap üretimi yapıldığı tespit edildi. Yapılan aramada, 3 bin 500 litre kaçak şarap 2 adet üzüm sıkma makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına, şüpheli şahıs H.T. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.