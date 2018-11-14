Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

Çanakkale'nin Ezine ve Bayramiç ilçelerinde yapılan 4 ayrı operasyonda 7 bin 125 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda Ekim ayı içerisinde Ezine ve Bayramiç ilçelerinde izinsiz olarak şarap üretimi yaparak piyasaya süren şahıslara yönelik yapılan 4 ayrı operasyon sonucunda, 7 bin 125 litre şarap, 1 adet üzüm sıkma makinesi , 1 adet rakı damıtma aparatı, 67 adet 1 litrelik şişe ele geçirildi. Adli makamların talimatı gereği ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. 4 şüpheli ifadeleri alınarak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen 7 bin 125 litre şarap için toplam 491 bin 625 TL idari para cezası tanzim edildi.