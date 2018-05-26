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26 Mayıs 2018 11:16

Çanakkale’de kaçak kazı operasyonu

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavaklıtepe köyündeki mezarlıkta gece kazı yapan 5 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Çanakkale’de kaçak kazı operasyonu

26 Mayıs 2018 11:16


Edinilen bilgiye göre, Kavaklıtepe Köy Mezarlığının gece yarısı kazıldığı ihbarını alan Gelibolu Jandarma ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonla kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı.


Jandarma tarafından yakalanan ve üzerlerinde 5 adet sikke çıkan şahıslar, sorgularının yapılmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.


Öte yandan köy mezarlığında ağabeyinin mezarının kazıldığını belirten Fikret Bulut adlı kişi, "Artık ölülerimize de rahat yok. Bunların ne canlıya, ne de ölüye saygısı kalmamış. Bu kişilerden şikayetçi olacağım" dedi.




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