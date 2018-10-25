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Çanakkale'de kanser tarama eğitimleri veriliyor

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İlçe Sağlık Müdürlüklerindeki kanser taramalarından sorumlu personeller ile MAE Teşhis Merkezi ve Merkez KETEM personellerine, kanser tarama eğitimleri veriliyor.


Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Toplum Tabanlı Kanser Tarama Programı kapsamında, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sinem Topaloğlu başkanlığında gerçekleşen seminerlerde eğitimci olarak KETEM Sorumlu Hekimi Dr. Bahar Göktaş, Dr. Rukiye Ak Aydoğan ve Hemşire Berrin Bağcı görev aldı. Sağlık personellerine kanser tanımı, nedenleri, belirtileri, tarama, korunma ve erken tanı konularının yer aldığı gündemde hasta yönlendirmede yaşanan sıkıntılar konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu.

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