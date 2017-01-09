Çanakkale’de kar etkili olmaya devam ediyor

Çanakkale’de cuma gününden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. İl genelinde 10 köy yolu ulaşıma kapanırken, Kabatepe’den saat 15:00 ve Gökçeada’dan saat 17:00 feribot seferleri iptal edildi.

Kar sebebiyle il genelinde 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Havanın eksi 7 dereceye kadar düştüğü şehirde kar yağışı aralıklarla devam ederken, Çanakkale-Bursa, Çanakkale-İzmir yolunda Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Adalara ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. yetkilileri, Kabatepe’den saat 15:00 ve Gökçeada’dan saat 17:00 seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Çanakkale Boğazındaki Gelibolu-Lapseki karşılıklı feribot seferleri her saat başı, Çanakkale-Eceabat hattında ise Çanakkale’den 11:00-13:00-15:00, Eceabat’tan 12:00-14:00-16:00 olarak değiştirildi.