Çanakkale’de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Şehirlerarası yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bazı araçların yol dışı olduğu Çanakkale-Bursa karayolunda ekipler yolu açık tutmak için mücadele ediyor.

Çanakkale’de dün öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı, il merkezinde olduğu gibi şehirlerarası yollarda da ulaşımı aksatıyor. Çanakkale - İzmir ve Çanakkale - Bursa karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bazı araçların kayarak yol dışına savrulduğu yolda, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri de yollarda sürekli devriye görevi yaparak sürücülere yardımcı oluyor. Öte yandan tır ve büyük araçların yola çıkmasına izin verilmiyor.