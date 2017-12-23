Çanakkale’de kar yağışı etkili oluyor

Gece saatlerinde etkisini arttıran kar nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çanakkale’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Çanakkale-İzmir karayolunda ekipler yolu açık tutmak için mücadele ediyor. Çanakkale-Ezine karayolunda Erenköy rampasında kar nedeniyle yolun kapanmasıyla bazı sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

TIR ve kamyonlar rampayı çıkmak ve inmekte zorlanırken, bazı araçlar ise yolda kaldı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Polis ekipleri de yollarda sürekli devriye görevi yaparak sürücülere yardımcı olurken ayrıca seyir halindeki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.