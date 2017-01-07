Çanakkale’de karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Çanakkale’de yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 4 kişi, arama ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Biga ilçesine bağlı Akkayrak köyü Adatarlalar mevkiinde hayvan çiftliği olan H.Y isimli, çiftliğinin yanından geçen Kocabaş çayının taşması üzerine 4 kişinin mahsur kaldığını gördü. Hemen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü arayan H.Y., yetkililerden yardım istedi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Çanakkale AFAD Arama ve Kurtarma Ekibi, tipi ve çayın su seviyenin yükselmesi ile zor anlar yaşadı. Bugün sabah saatlerinde Çanakkale İl Özel İdaresi yol açma ekiplerinin çalışmaları neticesinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Yapılan kontrollerin ardından mahsur kalan 4 kişi, Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.