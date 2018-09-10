Çanakkale'de kayıp yaşlı adam ölü olarak bulundu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, keçilerini otlatmak için evinden çıktıktan sonra kaybolan yaşlı adam ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, dünsabah saatlerinde Gürçeşme köyünde keçilerini otlatmak için evinden çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki İ.B, jandarma ve Çanakkale AFAD ekipleri tarafından yürütülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde bugün saat 12:30'da ölü olarak bulundu. Köylülerin de katıldığı arama çalışmaları sonucu İ.B.'nin cesedine Gürçeşme köyüne 5 kilometre mesafede bulunan Tarlatepe mevkiinde ulaşıldı. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.