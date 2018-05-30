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30 Mayıs 2018 15:25

Çanakkale’de kiraz üreticisi endişeli

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde rekoltenin azlığına rağmen, fiyatın düşük olması nedeniyle kiraz üreticisi endişe duyuyor.

Çanakkale’de kiraz üreticisi endişeli

30 Mayıs 2018 15:25

Geçen yıl ziraat 900 Napolyon kirazda alımlar 9 liradan başlarken, bu yıl ise 5 liradan başladı.


Kiraz üreticisi için hareketli günler başladı, fiyatlar ise beklenilenin çok altında kaldı. Bayramiç’te kiraz üreticisi, düşük fiyatlar nedeniyle ekonomik sıkıntı çekiyor. Ziraat 900 denilen Napolyon cinsi ihracat kirazı, geçtiğimiz yıl 9 liradan alıcı bulmuş ve ilerleyen günlerde 5 liraya kadar düştü. Bu sene ise kirazın ilk fiyatı 5 lira olunca üreticinin para kazanma hayalleri suya düştü. Maliyetli ve toplaması zor bir ürün olan kirazda ortaya çıkan bu fiyatlar, üreticiyi hayal kırıklığına uğrattı. Gübreye ve ilaca yıl boyu masraf yapan üretici, hasat döneminde işçi bulamamaktan ve yüksek yevmiyeden de dert yakınıyor.


Bayramiç’te yaklaşık 4 bin 800 dekar alanda kiraz üretimi yapılırken, üreticiye 1 kilo kirazın maliyeti ise yaklaşık 4 liradan oluşuyor.



"Üreticiler, fiyatların umdukları gibi olmadığı konusunda hemfikir"


Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, kiraz üreticileriyle devamlı irtibat halinde olduklarını söyledi. Pehlivan, "Üreticilerimizle görüşerek kirazın durumuyla ilgili bilgi aldık. Üreticiler, fiyatların umdukları gibi olmadığı konusunda hemfikir. İhracat kirazının bile değerinin altında kaldığını öğrendik. Üreticilerimiz, yevmiye ücretini dahi karşılamakta zorlanacaklarını dile getiriyor. Ortalama 80-100 lira arasında değişen yevmiye de üreticinin belini büküyor. Kiraz bu yıl yüzleri pek güldürmeyecek gibi duruyor" dedi.




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