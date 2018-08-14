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14 Ağustos 2018 16:31

Çanakkale’de, kırmızı düdük uygulaması yapıldı

Çanakkale’de, ‘Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi kapsamında, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıtıldı.

Çanakkale’de, kırmızı düdük uygulaması yapıldı

14 Ağustos 2018 16:31


İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte farkındalık ve bilgilendirme oluşturmak amacıyla ‘Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi başlatıldı. Proje kapsamında Çanakkale-İzmir Yolu Güzelyalı mevkiindeki uygulama noktasında trafik polisleri tarafından bir çalışma yapıldı.


Trafikte seyir halinde bulunan araçlar durdurularak, araçtaki çocuklara anne ve babalarını hatalı trafik kuralları konusunda uyarmaları için bilgilendirme yapıldı. Çocuklara kırmızı düdük ile şapka ve tişört hediye edildi. Polisin verdiği düdüğü çalan çocuklar, hata yaptıklarında anne ve babalarını uyaracaklarını ifade ettiler.


Proje hakkında bilgi veren Çanakkale Bölge Trafik Şube Müdürü Yasin Pala, “İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu ‘Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ projesinin tanıtımını yapacağız. Çocuklarımızın araç içerisinde anne ve babalarının sürücü olduğu durumlarda, anne ve babaların yapmış olduğu hatalarda kırmızı düdük vererek çocuklarımıza, düdük çalarak anne ve babasını uyarmalarını ve doğru davranışa yönlendirmelerine sağlayacağız” dedi.




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