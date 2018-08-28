Çanakkale’de korkutan deniz canlısı

Küçük kız yoğun bakıma kaldırılırken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde denize giren 12 yaşındaki bir kız ile beldede ikamet eden C.Y isimli bir vatandaşın yüzüne, daha evvel türüne pek rastlanmayan bir deniz canlısı yapıştı. Denizden çıkarak ailesinin yanına giden kızın yüzünde şişlikler oluştu. Hemen hastaneye kaldırılan küçük kız yoğun bakıma alındı. Burada tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Aynı deniz canlısı yüzünden hastaneye giden C.Y. adlı vatandaşınsa vücudunda kabuklar oluştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Biga İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek, deniz canlısını incelemeye aldı. Bunun Marmara bölgesinde yaşayan zehirli bir tür deniz canlısı olduğu, insan vücuduna temas ettiğinde zarar verebileceği öğrenildi. Ekipler deniz canlısından numune alarak, araştırılmak üzere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesine gönderdi.