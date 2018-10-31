Çanakkale'de korkutan yangın

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde prefabrik binada çıkan yangın korkuttu.

Camicedit Mahallesi Debboylar mevkii Kutluoba köyü yolu üzerinde 181 konutun inşa edildiği sahada yangın çıktı. İnşaatta çalışan yaklaşık 80 işçinin yemekhane ve yatakhane olarak kullandığı prefabrik binada henüz belirlemeyen bir sebeple çıkan yangın büyük heyecan yaşattı. Yangına 1 itfaiye ve 1 arozöz müdahale ederken, prefabrik binada kullanılamaz hale geldi. İşçilerin kıyafet, kıymetli eşya, para ve inşaat malzemeleri de yangında küle dönerken, zarara uğrayan işçilerin üzüntüsü dikkat çekti. Birikimlerinin yok olmasının ardından tepki gösteren işçiler, firma yetkilileriyle tartıştı. Güçlükle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.