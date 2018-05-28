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28 Mayıs 2018 20:11

Çanakkale’de makilik yangını

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Babakale köyünde yazlık sitelerin bulunduğu makilik alanda çıkan yangında 100 dönümlük alan zarar gördü.

Çanakkale’de makilik yangını

28 Mayıs 2018 20:11


Edinilen bilgiye göre, Babakale’nin Ak Liman mevkiinde yazlık sitelerin bulunduğu sitenin çöplüğünde çıktığı öne sürülen yangın, bölgedeki makilik alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 tanker ve 1 helikopterle, Ayvacık Belediyesi ekipleri de 2 itfaiye aracıyla müdahale etti. Yangının çevrede bulunan yazlık evlere sıçramaması için ekipler yoğun çaba gösterdi. 4 saat süren yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, 100 dönümlük makilik alan zarar gördü.


Babakale Muhtarı Bekir Vargün, “Yangını görüp ilk müdahaleyi yaptık. Sonrasında ise Orman İşletme Müdürlüğümüze haber verdik. Onlar da kısa sürede gelerek yangına müdahale etti” dedi.




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