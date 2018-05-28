Çanakkale’de makilik yangını

Edinilen bilgiye göre, Babakale’nin Ak Liman mevkiinde yazlık sitelerin bulunduğu sitenin çöplüğünde çıktığı öne sürülen yangın, bölgedeki makilik alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 tanker ve 1 helikopterle, Ayvacık Belediyesi ekipleri de 2 itfaiye aracıyla müdahale etti. Yangının çevrede bulunan yazlık evlere sıçramaması için ekipler yoğun çaba gösterdi. 4 saat süren yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, 100 dönümlük makilik alan zarar gördü.

Babakale Muhtarı Bekir Vargün, “Yangını görüp ilk müdahaleyi yaptık. Sonrasında ise Orman İşletme Müdürlüğümüze haber verdik. Onlar da kısa sürede gelerek yangına müdahale etti” dedi.