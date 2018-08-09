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09 Ağustos 2018 19:47

Çanakkale’de makilik yangını

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Sokakağzı koyunda yazlık evlerin bulunduğu bölgede çıkan yangında 20 dönümlük makilik alan zarar gördü.

Çanakkale’de makilik yangını

09 Ağustos 2018 19:47


Edinilen bilgiye göre, Ayvacık’ın Koyunevi köyü Sokakağzı koyunda yazlık evlerin bulunduğu makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle bölgedeki yazlık evlerin bulunduğu bölgeye yayıldı. Yazlık ve inşaat halindeki evlerin yakınındaki makilik yerler zarar görürken, yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz ile 2 yangın ilk müdahale aracı ve Ayvacık Belediyesine ait 1 itfaiye aracı ile 1 ilk müdahale aracı müdahale etti.


Yangının yazlık evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterilirken, yangın 3 saatlik bir müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 20 dönümlük makilik alan zarar gördü.




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