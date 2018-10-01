Çanakkale'de metrekareye 13 kilogram yağış düştü

Çanakkale'de son 48 saatte metrekareye 13, 2 kilogram yağış düştü.

Çanakkale'de son 48 saatte metrekareye 13, 2 kilogram yağış düştü. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'ne göre, il merkezinde son 48 saatte metrekareye 13, 2 kilogram yağış düştü. Yapılan ölçümlerde son 48 saatte en çok yağışın 77,4 kilogram ile Gökçeada'ya düştüğü görüldü. Bozcaada'ya 64,8, Ezine Merkeze 31,4 kilogram yağış düşerken Ezine Orman Sahasına ise 23,3 kilogram yağış düştü. Gelibolu Merkeze 39,8 kilogram yağış düşerken, Gelibolu Milli Parkı'na ise 24,1 kilogram yağış düştüğü görüldü. Biga'ya 24 kilogram yağış düşerken, Yenice Merkeze 29,2 kilogram yağış düştü. Yenice Aşağıçavuş köyüne ise 41,9 kilogram yağış düştü. Ayvacık Merkeze 51,9 kilogram yağış düşerken, Bayramiç Merkeze 20,2 kilogram, Bayramiç Karaköy köyüne 56,5, Çan'a 38,2, Lapseki'ye ise 30,9 kilogram yağış düştüğü görüldü.

Öte yandan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yağışların bugün bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde süreceği, yarından itibaren etkisini kaybedeceğinin beklenildiği ifade edildi.