İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de metrekareye 13 kilogram yağış düştü

Çanakkale’de son 48 saatte metrekareye 13, 2 kilogram yağış düştü.

Çanakkale'de son 48 saatte metrekareye 13, 2 kilogram yağış düştü.


Çanakkale'de son 48 saatte metrekareye 13, 2 kilogram yağış düştü. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'ne göre, il merkezinde son 48 saatte metrekareye 13, 2 kilogram yağış düştü. Yapılan ölçümlerde son 48 saatte en çok yağışın 77,4 kilogram ile Gökçeada'ya düştüğü görüldü. Bozcaada'ya 64,8, Ezine Merkeze 31,4 kilogram yağış düşerken Ezine Orman Sahasına ise 23,3 kilogram yağış düştü. Gelibolu Merkeze 39,8 kilogram yağış düşerken, Gelibolu Milli Parkı'na ise 24,1 kilogram yağış düştüğü görüldü. Biga'ya 24 kilogram yağış düşerken, Yenice Merkeze 29,2 kilogram yağış düştü. Yenice Aşağıçavuş köyüne ise 41,9 kilogram yağış düştü. Ayvacık Merkeze 51,9 kilogram yağış düşerken, Bayramiç Merkeze 20,2 kilogram, Bayramiç Karaköy köyüne 56,5, Çan'a 38,2, Lapseki'ye ise 30,9 kilogram yağış düştüğü görüldü.


Öte yandan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yağışların bugün bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde süreceği, yarından itibaren etkisini kaybedeceğinin beklenildiği ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.