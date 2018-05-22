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22 Mayıs 2018 10:01

Çanakkale’de MHP milletvekili adaylarını toplantıyla tanıttı

Çanakkale’de, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı tarafından milletvekili aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

Çanakkale’de MHP milletvekili adaylarını toplantıyla tanıttı

22 Mayıs 2018 10:01


Ramazan ayı dolayısıyla bir otelde düzenlenen iftar yemeğinin ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar, partilerinin Çanakkale’de 27’nci dönemde 1’inci sıradan milletvekili adayı Evren Yalçın’ı, 2’nci sıradan milletvekili adayı Necip Fazıl Bayram’ı, 3’üncü sıradan milletvekili adayı Aliye Ertopçu’yu ve 4’üncü sıradan milletvekili adayı Arda Bozkurt’u düzenlenen toplantıyla tanıttı.


Toplantıda konuşan MHP İl Başkanı Hakan Pınar, "En başında söylediğimiz gibi milletvekillerinin tamamını elde etmek için kendimize bir hedef koyduk. Ancak tabi rasyonel bakacaksak, mevcut siyasi konjonktürü de dikkate alarak asli hedefimiz bir milletvekilliğini yani 7 Haziran’da alıp, 1 Kasım’da kaybettiğimiz bir milletvekilliğini tekrar elde etmek" dedi.


Daha sonra programda, MHP milletvekili adaylarının kendilerini tanıttı.


Program, soru- cevap ve fotoğrafı çekimiyle sona erdi.




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