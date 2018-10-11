Çanakkale'de nefes kesen tatbikat

Çanakkale'de gerçekleştirilen deniz kazası tatbikatı nefesleri kesti. Senaryo gereği Çanakkale Boğazı'nda uçak kazası olurken, denize düşen yaralılar kurtarıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çanakkale Havalimanı Müdürlüğü koordinesiyle Kepez Limanı açıklarında tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği, Burhan Usta Havayollarına ait 15479 sefer sayılı, TC-KZL tescilli özel yolcu jeti, 5 yolcu 3 mürettebatıyla Çanakkale Boğazı'na düştü. Daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, Çanakkale Kıyı Emniyeti Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, Liman Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü Deniz Birimleri deniz üzerinde arama ve kurtarma çalışmaları yapıldı.

DHMİ Çanakkale Havalimanı Müdürlüğü tarafından İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü, DHMİ Gökçeada Havalimanı Müdürlüğü, Çanakkale Belediye İtfaiye Müdürlüğü, ÇELEBİ Yer Hizmetleri Şirketi personeli ise karada arama ve kurtarma çalışmalarını sonlandırdı.

Ayrıca tatbikata senaryo gereği Çanakkale Onsekiz Mart Ünivresitesi (ÇOMÜ) Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri ölü-yaralı ve yolcu yakını olarak katıldı. Film sahnelerini aratmayan tatbikata deniz ve karada 250 kişi, 2 helikopter, 40 kara aracı ve 15 deniz vasıtası katıldı. Tatbikatta düşen uçağa ise, bir süre önce trafik kazasında ölen Çanakkale Havalimanı Elektronik Şefi Burhan Usta'nın ismi verildi.