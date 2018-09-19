Çanakkale'de Newfoundland Alayı anıldı

Çanakkale kara savaşlarına katılan Newfoundland Alayı'nın 19 Eylül Tarihi Gelibolu Yarımadası'na çıkışının yıldönümü dolayısıyla 103 yıl sonra Hill 10 Anıtı'nda anma töreni yapıldı.

Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Kanada'nın Newfoundland ve Labrador eyaleti adına Kültür, Turizm ve İnovasyon Bakanı Christopher Mıtchelmore, Kanada adına Büyükelçi Chris Cooter, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kanada Savunma Ataşesi Colonel Todd Braıthwaıte ile birlikte Kanadalı davetliler katıldı. Hill 10 Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra konuşmalar yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, “Tarihi bir ölüm kalım mücadelesinden yıllar sonra böyle duygu birliği ve kalıcı dostluk çıkmasından, eski düşmanlarımızın, yeni ve kalıcı dostlar olarak görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Taraflar olarak karşılıklı mutabakatlarla, muharebelerde hayatını kaybeden askerlerimiz anısına bir anma alanı olarak seçtiğimiz bu noktada tüm cephe tarihinde ömrünün ulusuna adamış olan askerlerin Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz” şeklinde konuştu.

Kültür, Turizm ve İnovasyon Bakanı Christopher Mıtchelmore, “Bugün burada Gelibolu Yarımadası'da bulunmak ve Suvla Koyu Kanguru sahiline 103 yıl önce ayak başmış olan Newfoundland Kraliyet Alayı'nı anmak benim için büyük bir gururdur. Gçen yüzyıl bize bu büyük savaşta yer almış kişilerin, bizlere bıraktığı mirasateşekkür etme şansını vermiştir. Bu kişilerin çoğu geri dönememiş, dönenler e savaşın dehşetine şahit oldukları için eksisi gibi olamamışlardır. Bugün burada ne bir başarı, ne bir zafer, ne de bir savaşı övmek için bulunuyoruz. Burada bugün halklarımızın iliklerine kadar işleyen kayıpları anmak için toplanmış bulunuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından askerlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Anma törenin ardından Karibu Anıtı bilgilendirme tabelasının açılışı yapıldı. Program hediye takdimlerinin yapılması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.