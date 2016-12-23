Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 12:38

Çanakkale’de ‘nitelikli yağma’ operasyonu

Çanakkale’de ‘nitelikli yağma’ operasyonu

23 Aralık 2016 12:38

Çanakkale’de, ‘nitelikli yağma’ ve ‘zorla senet imzalatma’ iddiasıyla Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Alınan bilgiye göre, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Biga ilçesinde, daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, ‘nitelikli yağma’ ve ‘zorla senet imzalatma’ suçlarına karıştıkları belirlenen 11 kişi gözaltına alındı. Çanakkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra ifadelerinin alınması için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç