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10 Ocak 2017 22:39

Çanakkale’de okullara kar tatili

Çanakkale’de okullara kar tatili

10 Ocak 2017 22:39

Çanakkale’de kar ve buzlanma nedeniyle Bozcaada ilçesi hariç tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.
Çanakkale’de 9 ilçede ilan edilen kar tatilinin kapsamı genişletildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bozcaada ilçesi hariç tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "11/01/2017 Çarşamba günü Çanakkale il geneli (Bozcada hariç) Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel/resmi okullar ve kurumlar, kar/buzlanma nedeniyle bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca Milli Eğitim çalışanı engelli ve hamile personel 11/01/2017 Çarşamba günü bir gün idari izinlidir" denildi.



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