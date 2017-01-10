Çanakkale’de okullara kar tatili

Çanakkale’de kar ve buzlanma nedeniyle Bozcaada ilçesi hariç tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Çanakkale’de 9 ilçede ilan edilen kar tatilinin kapsamı genişletildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bozcaada ilçesi hariç tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "11/01/2017 Çarşamba günü Çanakkale il geneli (Bozcada hariç) Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel/resmi okullar ve kurumlar, kar/buzlanma nedeniyle bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca Milli Eğitim çalışanı engelli ve hamile personel 11/01/2017 Çarşamba günü bir gün idari izinlidir" denildi.