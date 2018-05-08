Çanakkale’de ölü caretta caretta kıyıya vurdu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yer alan Dalyan sahilinde ölü caretta caretta kıyıya vurdu. Sahilde gezdiği sırada deniz kaplumbağasının hareketsiz halde gören Selahattin Genç, kaplumbağanın yanına gitti. Caretta carettanın ölü olduğunu anlayan Genç, “Kaplumbağanın yanına geldiğimizde ölü halde bulduk. Yetkililere haber verdik. Yılın bu mevsimlerinde Lapseki sahilinde bu vakalara sürekli şahit oluyoruz" dedi.

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne ait ekipler, yaklaşık 40 kilogram ağırlığında ve 70 cm boyundaki caretta carettayı incelemek üzere merkeze götürdüler.