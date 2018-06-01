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01 Haziran 2018 19:40

Çanakkale’de orman yangını devam ediyor

Çanakkale’nin Ezine ilçesi ile Gökçebayır köyü arasında kalan Kızılçeşme mevkinde çıkan orman yangını devam ediyor.

Çanakkale’de orman yangını devam ediyor

01 Haziran 2018 19:40


Edinilen bilgiye göre, Ezine ilçesi Gökçebayır köyü Kızılçeşme mevkinde çam ormanlarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yaklaşık 10 hektarlık bölgeyi sardı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Çanakkale ve çevre ilçelerden itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gönderilen 3 yangın söndürme helikopteri ve 1 anfibi uçakla havadan söndürme çalışması yapılırken yerden de 25 arazöz ve çok sayıda orman ekibiyle yangına müdahale ediliyor. Kısmen kontrol altına alınan yangının rüzgarında etkisiyle ekili tarım alanlarına doğru ilerlediği bildirildi.




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