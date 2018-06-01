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01 Haziran 2018 21:16

Çanakkale’de orman yangınında 50 hektar zarar gördü

Çanakkale’nin Ezine ilçesi ile Gökçebayır köyü arasında kalan Kızılçeşme mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale’de orman yangınında 50 hektar zarar gördü

01 Haziran 2018 21:16

Yangında ilk belirlemelere göre 50 hektarlık alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Ezine ilçesi Gökçebayır köyü Kızılçeşme mevkiinde çam ormanlarında yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Çanakkale ve çevre ilçelerden itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gönderilen 3 yangın söndürme helikopteri ve 1 amfibik uçakla havadan söndürme çalışması yapıldı. Yerden de 25 arazöz ve çok sayıda orman ekibiyle yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 10 hektarı bozuk alan 40 hektarı ise tarım ve zirai alan olmak üzere toplam 50 hektarlık alan zarar gördü.


Soğutma çalışmaları devam ediyor.




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