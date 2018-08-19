Çanakkale’de otluk alanda çıkan yangın evlere zarar verdi

Şiddetli rüzgarın etkisiyle bölgede yerleşim yerlerini tehdit eden yangında apartman çatısı yanarak, zarar gördü. Otluk alanda bulunan çok sayıda çam ağacı yanarak kül olurken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Esenler Mahallesinde eski askeri hastane bölgesinde bulunan otluk alanda 17.30 sıralarında henüz nedeni belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bölgedeki yerleşim yerlerini tehdit eden yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangına Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesine bağlı TOMA ekipleri, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı itfaiyesi ekipleri ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin helikopter ile müdahale ederek destek verdi.

Yangında 2 apartmanın çatısı yanarak, kül oldu. Yangının evlerin çatısına sıçramasıyla vatandaşlar büyük panik yaşayarak sokağa döküldü. Bölgede bulunan vatandaşlar ellerinde bulunan yangın tüpü, kovalar ve hortumlarla su sıkarak yangına müdahale etti. Otluk alanda bulunan çok sayıda çam ağacı da yanarak kül oldu.